Tensione sul volo Lamezia Terme-Torino: passeggero non accetta il cambio posto e dà in escandescenza

Per errore gli era stato assegnato un posto inesistente e ne aveva occupato uno a suo piacimento

Tensione, oggi, sul volo Blue Air da Lamezia Terme a Torino. Un passeggero è andato su tutte le furie perché sulla carta di imbarco gli era stato assegnato un posto inesistente. Quando si è accorto dell’errore, ne ha occupato un altro a sua piacimento, per poi aggredire le hostess nel momento in cui gli è stato chiesto di spostarsi in un altro posto libero.

Alla fine il comandante è stato costretto ad allontanarlo dal velivolo, lasciandolo a terra insieme alla moglie. Per ripristinare l’ordine è intervenuta anche la polizia. L’aereo è poi decollato con più di 30 minuti di ritardo.