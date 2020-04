Tensioni a Torino: gente contro la polizia tenta di impedire l’arresto di due rapinatori. Sei arresti [FOTO e VIDEO]

Momenti di tensione nel quartiere Aurora a Torino. E’ accaduto questo pomeriggio, poco dopo le 14, in corso Giulio Cesare (angolo corso Brescia), in occasione dell’arresto di due persone, accusate di aver messo a segno una rapina ai danni di un anziano, al quale era stata strappata la catenina d’oro dal collo.

IL BILANCIO

Sono 6 agli arresti complessivi, due per rapina e quattro per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A questi si aggiungono altre tre persone, indagate in stato di libertà dalla DIGOS per resistenza e violenza. Sette agenti hanno riportato ferite.

ARRESTATI GLI AUTORI DELLA RAPINA

Secondo quanto reso noto dagli investigatori, alcune decine di persone, tra le quali alcune identificate, successivamente, sono appartenenti all’area antagonista. Alcuni di loro si sono scagliati contro la polizia, ferendo sette colleghi. I presunti autori della rapina, due marocchini di 28 e 36 anni, sono stati arrestati. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti addosso ai due oltre 50 g tra marijuana e cocaina.

INVITO A SCENDERE IN STRADA

Le persone scese in strada a protestare hanno invitato, tramite un megafono, a “scendere in strada, per protestare contro polizia, politici e amministrazione comunale”.