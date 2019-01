Tensioni in centro a Torino, studenti contro i fast food nei locali dell’università [VIDEO]

Slogan, cori e diversi tentativi – bloccati – di entrare all’interno del locale contestato, quello che dovrebbe ospitare un McDonald’s, e nel Burger King già preso di mira alcuni giorni fa. Protesta di un centinaio di studenti del movimento ‘Noi Restiamo Torino’ davanti Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell‘Università di Torino.

A scatenare i manifestanti, la ventilata apertura di un ristorante McDonald’s nei locali della della residenza Edisu di via Sant’Ottavio. Bloccati dalle forze dell’ordine, gli studenti si sono diretti verso il Burger King della palazzina “Aldo Moro”, già al centro di varie tensioni nei giorni scorsi.

Anche qui il tentativo di ingresso è stato respinto, ma un gruppetto ha cercato ugualmente di farsi strada da un’entrata secondaria, senza successo. Da parte dei manifestanti si sottolinea come sia “inaccettabile” che gli studenti spesso non abbiano spazi per studiare mentre l’università vende i suoi spazi alle multinazionali americane.

Tensioni anche davanti all’ingresso del rettorato, in via Po, dove è stato chiesto un incontro col rettore Gianmaria Ajani. In appoggio agli studenti alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna, che prima hanno acceso un fumogeno e poi hanno cercato di entrare tirando frutta e cartelli contro le forze dell’ordine che, per respingerli, hanno dato vita a una carica di alleggerimento. Il traffico è rimasto bloccato a lungo in via Po nel tratto tra via Bogino e via Sant’Ottavio.

Un nuovo flash mob è stato annunciato per giovedì 7 febbraio a Palazzo Nuovo, con un simbolico pranzo di protesta proprio davanti al Burger King della palazzina “Aldo Moro”. “La lotta si allarga – si legge sulla pagina Facebook del gruppo “Noi Restiamo Torino” – per impedire ai privati di lucrare sugli studenti, per contestare l’occupazione degli spazi studenteschi da parte delle multinazionali del cibo spazzatura al posto di mense, aule studio e spazi di dibattito. Cuciniamo a casa cibi sani e condividiamo insieme il pranzo”