Tensioni Italia-Francia, Chiamparino: “Molti dossier aperti con il Piemonte”

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, esprime “preoccupazione” per le tensioni degli ultimi giorni tra Italia e Francia. E, in una lettera al sindaco di Nizza Christian Estrosi, ricorda “i numerosi dossier che riguardano le relazioni tra Piemonte e Francia, a partire dai collegamenti transfrontalieri e dalla connessione ferroviaria Torino-Lione ad alta velocità, alle numerose collaborazioni a livello di progetti europei che ci vedono coinvolti, alle iniziative di promozione dei territori”.

A consegnare la lettera ad Estrosi, in occasione dell’iniziativa organizzata dal primo cittadino a Nizza, è stato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco. Quest’ultimo ha ricordato anche temi più locali, come il tunnel di Tenda e la linea Cuneo-Nizza, della quale quest’anno ricorre i 40 anni dalla riapertura. Una occasione per rilanciare la tratta, che ha enormi potenzialità per collegare Torino e il Sud del Piemonte con Nizza e la Costa Azzurra. “Ci impegneremo per onorare questa ricorrenza – ha sottolineato Balocco – con progetti e attività concrete, per ridare a questa splendida linea la dignità e il ruolo che gli compete”.