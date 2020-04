Tensioni a Torino, Appendino: “Fatti da condannare, si rischia di vanificare sforzi”

“Esprimo la più ferma condanna mia e della Città di Torino rispetto ai fatti di violenza che sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi in corso Giulio Cesare“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sulle tensioni odierne in città.

“”Un assembramento in strada – ha insistito la sindaca – che ha bloccato il trasporto pubblico e con persone che incitavano i cittadini a scendere in strada e a violare i protocolli per il contrasto al coronavirus. Inviti che, grazie a un diffuso senso di responsabilità, sono caduti nel vuoto”.

“SI RISCHIA DI VANIFICARE SFORZI”

“Penso che da settimane milioni di cittadini stanno facendo sacrifici enormi per tutta la comunità – ha scritto la Appendino -. Sacrifici di ogni genere di cui siamo pienamente consapevoli. Penso che quelli di oggi siano gesti non etichettabili solo come palese ignoranza ma come ferma volontà di vanificare gli sforzi collettivi e di mettere a rischio la salute di tutti. Spero che i responsabili possano rispondere dei loro gesti”.