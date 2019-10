Tensioni in curva durante Torino-Napoli: 15 daspo ai tifosi partenopei

La Digos torinese ha comminato 15 daspo nei confronti di altrettanti tifosi partenopei, accusati di aver creato tensioni con la tifoseria granata durante il match dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Napoli.

SUPPORTER IN RITARDO, ENTRANO IN CURVA PRIMAVERA

Tutto è accaduto intorno al 20′ della prima frazione di gioco, quando una cinquantina di ultrà del Napoli sono entrati, in ritardo, nell’impianto di gioco posizionandosi al primo anello della Curva Primavera, non avendo trovato posto nel settore ospiti.

INTONATI CORI CONTRO GLI ULTRA’ DEL TORO

Un gruppetto di 15 tifosi si è tolto la cintura e ha cominciato ad intonare slogan e cori contro gli ultrà del Toro che occupano il secondo anello della stessa curva, dove, tra l’altro, erano già presenti altri supporter azzurri, che stavano però assistendo tranquillamente al match tra l’undici di Mazzarri e quello di Ancelotti.

TIFOSI IDENTIFICATI, PER 15 SCATTA IL DASPO

A quel punto i tifosi del Torino hanno risposto ai sostenitori avversari, rendendo necessario l’intervento di polizia e steward che hanno circondato i tifosi ospiti giunti in ritardo, che sono stati, a loro volta, identificati e videoripresi dagli agenti della Digos. In quindici, come detto, si sono visti comminare il divieto di accesso alle manifestasioni sportive.

SARA’ APPLICATO IL CODICE DI GRADIMENTO

Per gli altri sono scattate sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto e, in accordo con la società granata, si procederà ora con l’applicazione del Codice di gradimento.