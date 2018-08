Tenta di entrare in casa della ex: arrestato stalker romeno

Ha perseguitato e molestato la sua ex convivente al punto tale che sono dovuti intervenire i carabinieri, arrestandolo. Folle protagonista di numerosi episodi di stalking un 41enne di origine romena e residente a Torino, finito in manette per atti persecutori e violazione di domicilio. La vittima era la ex convivente, una 62enne di origine napoletana e residente a Vercelli, raggiunta di notte dallo stalker presso la sua abitazione.

L’UOMO HA CERCATO DI ENTRARE IN CASA

l’uomo ha cercato di entrare in casa forzando la porta del balcone con un cacciavite e un coltello. La donna, che da tempo cercava di evitare l’ex convivente, ha chiamato i carabinieri, che in poco tempo sono arrivati sul posto. Ora il 42enne si trova in carcere.