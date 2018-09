Tenta di fare un bonifico da 95 mila euro dal conto dell’anziano che accudiva: badante denunciata

Ha tentato di trasferire 95mila euro dal conto di un anziano che accudiva, come badante, su un conto in Romania ma è stata smascherata e denunciata dai carabinieri alla procura di Ivrea per circonvenzione di incapace. Protagonista del raggiro (mancato) una 45enne di nazionalità romena.

IL DIRETTORE DI BANCA CHIAMA I CARABINIERI

La donna, che svolgeva attività di badante per un pensionato 87enne abitante nell’eporediese, alcuni mesi fa si è presentata presso uno sportello bancario insieme all’anziano, avanzando la richiesta di ordine di bonifico di 95.000 euro dal conto cointestato con l’anziano verso un conto rumeno. Il direttore di banca, insospettito, ha chiamato i carabinieri che, a seguito di accertamenti, hanno denunciato la donna.