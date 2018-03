Tenta di rapinare uno sportivo mentre fa bancomat: ammanettato dalla polizia

E' successo in via Nizza a Torino

Aggancia un giovane sportivo e tento di rapinarlo mentre fa bancomat. L’uomo reagisce e tra due nasce una colluttazione al termine della quale la vittima finisce a terra ma il malvivente si ritrova con un paio di manette ai polsi. E’ accaduto venerdì mattina, alle 6,30, in via Nizza angolo corso Dante a Torino, dove il malcapitato, zaino in spalla e un paio di sci nel borsone, si era appena fermato per effettuare un prelievo di contanti e poi andarsene a trascorrere una giornata in montagna.

LA VITTIMA REAGISCE

Nel momento in cui metteva i soldi nel portafoglio, ecco scattare l’aggressione: il balordo, che evidentemente lo aveva pedinato, ha sorpreso lo sciatore di spalle e ha tentato di portargli via il denaro. Lo sportivo, tuttavia, ha reagito ma è stato spinto a terra; ha chiesto aiuto e nel giro di pochi secondi è stato soccorso da alcuni passanti. Alcuni soccorritori, vedendo la scena, hanno subito chiamato le forze dell’ordine e tempestivamente sul posto è giunta una volante della polizia, che ha immediatamente arrestato il rapinatore mancato, un cittadino italiano di 28 anni.