Tenta di rubare cioccolato e alcolici al supermercato: arrestato

Aveva trafugato diversi pacchetti di cioccolato per un totale di 33 euro per poi dirigersi verso la corsia dedicata agli alcolici, prima di essere visto dal responsabile del supermercato che, accortosi del tentativo di furto, si è posto all’ingresso del supermercato e impedito che l’uomo fuggisse. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì in un supermercato in via Principessa Clotilde e l’uomo in questione, un cittadino moldavo di 36 anni con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina.