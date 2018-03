Tenta di rubare un motorino, ma una strana figura lo spaventa e lo mette in fuga

Il malvivente scatta in piedi e scappa via terrorizzato. Solo uno show recitato in favore di telecamera?

Quando si dice…la paura fa novanta! Ladro entra nel cortile di un appartamento e tenta di rubare un motorino. Non si accorge della strana figura che si materializza alle sue spalle. Il suo aspetto è a dir poco fantasmagorico. E quando gli batte la mano sulla spalla, il malvivente scatta in piedi e poi scappa via terrorizzato. Solo uno show recitato in favore di telecamera? Può essere. Voi che ne dite?