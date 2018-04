Tenta di uccidersi dopo lo sfratto, un cane annusa il gas e la salva

Lo sfratto è stata l’ultima goccia, quella che l’ha spinta a tentare un gesto senza ritorno. Per fortuna però il tentativo di Romina (il nome è di fantasia), 54 anni, non ha avuto successo, e tutto grazie al fiuto di un cane.

Romina domenica aveva parcheggiato la sua macchina, una Renault Twingo, in via Aosta, nella zona industriale di Venaria. Poi è scesa e ha collegato un tubo in gomma alla marmitta e all’abitacolo della sua macchina, ben chiuso grazie al finestrino elettrico e al nastro isolante. Poi ha preso un cocktail composto da vino e farmaci e ha acceso l’auto, attendendo che il gas saturasse la macchina per porre fine alla sua vita.

Una vita costellata da una serie di disavventure che hanno reso precario l’equilibrio della donna. Prima il divorzio, dopo un lungo matrimonio con l’amore della sua vita. Poi lo sfratto esecutivo dall’appartamento dove era andata a vivere proprio dopo la fine dell’idillio d’amore. E tutta questa serie di eventi l’ha gettata in preda allo sconforto, l’ha spinta a pensare che l’unica cosa da fare fosse quella di togliersi di mezzo nel modo più rapido possibile, per non essere più un “peso” per parenti e amici.

Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato un cane. Probabilmente è stato l’odore di gas che ha spinto l’animale ad abbaiare all’impazzata, tanto da insospettire la sua padrona. La donna, trascinata dal cane, si è avvicinata alla Twingo e ha scorto Romina all’interno dell’abitacolo ormai saturo di gas. Capito quanto stava avvenendo, ha subito chiamato il 112. «C’è una donna in un’auto in via Aosta che si vuole togliere la vita», ha detto alla centrale operativa.

In pochissimi minuti, nell’area industriale della Reale sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Verde Torino sezione di Venaria. I pompieri hanno subito aperto la macchina, togliendo il tubo e estraendo Romina dall’interno dell’abitacolo. I sanitari l’hanno poi soccorsa, stabilizzata e portata in ospedale, al vicino Maria Vittoria, dove è attualmente ricoverata per accertamenti.

I soccorritori hanno le idee chiare su un dettaglio: se il cane e la sua padrona non avessero fatto una passeggiata nell’area industriale, a quest’ora staremmo parlando di una tragedia. La zona è stata interdetta al traffico per diverse ore, fino a quando Romina non è stata condotta in ospedale e l’auto non è stata recuperata da un parente.