Tenta di disfarsi di ovuli di crack e si finge minorenne: arrestato

Alla vista dei poliziotti, che lo avevano fermato per un controllo in via Leinì, angolo via Palestrina, ha prelevato due ovuli di stupefacente dalla tasca dei pantaloni, ingerendoli. Poi, con la scusa di dover andare in bagno, ha recuperato un sacchettino dalle parti intime e lo ha gettato nel wc.

Il tentativo di disfarsi di sei ovuli di crack, però, non è andato a buon fine. Accortisi delle sue intenzioni, infatti, gli agenti del commissariato Barriera Milano sono riusciti a recuperare il carico.

Il ragazzo, di nazionalità senegalese, è stato trovato in possesso di 90 euro accartocciati nelle tasche e di tre telefoni cellulari ed è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con cinque diversi alias, ma di fatto maggiorenne, è stato tratto in arresto anche per aver comunicato false generalità.