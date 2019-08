Tenta di estorcere mille euro all’ex datore di lavoro: denunciato badante

Aveva lavorato nel 2012 come badante nell’abitazione di un anziano pensionato del comune di Caravino, nel Torinese, bisognoso di assistenza quotidiana. Il rapporto professionale, però, si era interrotto a causa soprattutto dell’abitudine del badante, un cittadino romeno oggi 45enne, di bere alcolici in maniera smodata.

A distanza di molti anni il badante ha ricontattato il suo ex datore di lavoro e, paventando problematiche di natura fiscale connesse a quel periodo lavorativo, lo ha convinto in più occasioni a recarsi con lui presso un patronato del comune di Ivrea che, all’esito degli accertamenti, segnalava l’insussistenza di problematiche di questa natura.

Non soddisfatto della circostanza, il cittadino romeno ha cambiato a questo punto atteggiamento, minacciando l’anziano e rappresentandogli che se non gli avesse corrisposto immediatamente mille euro per chiudere la controversia avrebbe fatto ricorso all’ausilio di alcuni connazionali per ottenere quanto richiesto.

La tempestiva denuncia del taglieggiato ha consentito ai carabinieri della compagnia di Ivrea di individuare tempestivamente l’estorsore, evitando il degenerarsi dell’intera vicenda. L’uomo, celibe, disoccupato, con precedenti di polizia e attualmente senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione.