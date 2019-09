Tenta di forzare i controlli al Palazzo di Giustizia: arrestato

Il raptus non appena gli addetti alla sicurezza lo hanno invitato ad aprire lo zainetto

All'interno non aveva niente di pericoloso

Momenti di tensione intorno all’ora di pranzo di oggi presso il Palazzo di Giustizia di Torino. Un uomo ha tentato di forzare i controlli di sicurezza all’ingresso del Tribunale, scatenando un autentico parapiglia.

L’uomo, un giovane di origini africane, si è messo ordinatamente in coda per passare attraverso i metal detector, ma ha cominciato a urlare e provato a fuggire non appena gli addetti alla sicurezza lo hanno invitato ad aprire lo zainetto.

All’interno dello stesso non c’era niente di pericoloso, ma il giovane – per motivi ancora da chiarire – si è rivoltato contro le forze dell’ordine. I carabinieri alla fine lo hanno arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.