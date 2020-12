Tenta furto in supermercato: scoperto, aggredisce un dipendente e scappa. Arrestato

Caos a Torino, in un negozio di via Renier: l'uomo, 40enne italiano, aveva tentato di rubare delle bottiglie di vino

Attimi di caos nella giornata di mercoledì a Torino. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 40enne italiano, responsabile di un tentato furto con aggressione in un supermercato di via Renier.

NELLO ZAINO BOTTIGLIE DI VETRO, FERMATO PER UN CONTROLLO

L’uomo si è presentato in cassa per effettuare il pagamento di una baguette. Lo zainetto che porta in spalla, però, lo tradisce: ad ogni movimento si iniziano a sentire chiaramente suoni di bottiglie di vetro che impattano tra loro. Il personale della vigilanza, intuite le reali intenzioni del malvivente, decide quindi di fermarlo e di sottoporlo ad un controllo.

AGGREDISCE DIPENDENTE E SCAPPA: PRESO ED ARRESTATO

Il 40enne, a questo punto, cerca di liberarsi del dipendente e lo aggredisce con un pugno al volto, per poi scappare via. L’intervento degli operatori di Polizia pone fine alla sua fuga. Durante il controllo vengono ritrovate nello zainetto quattro bottiglie di vino del valore di oltre 110 euro mentre la tronchesina di cui si era servito per asportare le placche era nascosta in un’aiuola.