Tenta il furto in magazzino. Scoperto, scappa sui tetti: acciuffato. Il complice è in fuga

E' successo in via Buscalioni a Torino

Durante la notte di sabato, il custode di un magazzino di via Buscalioni a Torino, ha segnalato, alla centrale operativa della polstato, un probabile tentativo di furto all’interno della struttura. Nel giro di pochi minuti, gli agenti della volante sono giunti sul posto e, una volta avvicinatisi al cancello del magazzino hanno notato due persone: una era incappucciata, l’altra a volto scoperto.

SCOPERTI, SCAPPANO SUI TETTI

Alla vista dei poliziotti, i due ladri si sono dati alla fuga. Hanno prima attraversato il giardino del custode poi si sono arrampicati sui tetti e infine sono ridiscesi in strada in corso Novara. I poliziotti, che li hanno inseguiti senza mai perderli di vista, sono riusciti a fermare uno dei due fuggitivi, quello non travisato. Si tratta di un cittadino romeno di 36 anni con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.