Tenta di rapinare prostituta a Torino, salvato in extremis dal linciaggio

Ha tentato di rubare la borsa a una prostituta e per poco non è stato sottoposto a linciaggio dalle “colleghe” della sua vittima. Non ha avuto fortuna il tentativo di un 52enne milanese che, in corso Giulio Cesare a Torino, si è avvicinato a un’auto con a bordo una lucciola 21enne di nazionalità albanese e il suo cliente.

L’uomo dapprima si è qualificato come carabiniere, poi con un martelletto ha rotto il vetro dell’auto per impossessarsi della borsetta della ragazze. A fermarlo, il pronto intervento di altre prostitute attive nella zona, testimoni oculari della scena.

Le escort hanno aggredito il ladro a colpi di borsette e tacchi a spillo, una di loro ha poi allertato il 112 e il rapinatore è stato bloccato dai carabinieri con le accuse di tentata rapina aggravata, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Tra le altre cose il ladro, salvato a fatica dal linciaggio collettivo delle prostitute inferocite, era giunto a Torino a bordo di una Toyota Yaris rubata alla sindaca di Cormano. Inoltre, era già destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano.