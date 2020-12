Tenta di rapire una bambina. Preso mentre ne bacia un’altra

Si è avvicinato a una bambina di 7 anni che stava sfrecciando ai giardini in sella alla sua bicicletta e come se niente fosse l’ha afferrata e l’ha baciata in bocca, incurante della presenza, a pochi passi, della mamma e di altri adulti. Una vera e propria aggressione che, per fortuna, si è conclusa solo con un grosso spavento per la piccola e per sua madre e con le manette per il maniaco, inseguito e bloccato prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce. E che ieri sera, dopo le indagini di rito, è stato denunciato per un altro episodio del tutto simile, concluso addirittura con un tentato rapimento, avvenuto lo scorso venerdì.

L’episodio che gli è costato l’arresto è avvenuto domenica, intorno alle 17, nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto. Un’area frequentata abitualmente dall’uomo, un senzatetto tedesco di 37 anni con piccoli precedenti per furto, solito dormire sulle panchine di Santa Rita, del Lingotto e di piazza d’Armi.

