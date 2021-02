Tenta di rubare auto: scoperto, si finge amico del proprietario del veicolo. Arrestato

Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 23enne marocchino, pluripregiudicato, che aveva tentato un furto ai danni di un’auto in sosta nel giorno di martedì scorso.

L’EPISODIO

Il malvivente si era preparato per non farsi riconoscere tramite mascherina ed un cappello che rendevano visibili solo gli occhi. Poi, tutto vestito di nero, si è avvicinato al veicolo. In questi istanti è stato notato dai poliziotti che stavano transitando in via Madama Cristina. L’uomo si trovava in piedi, esternamente al veicolo, e rovistava all’interno di quest’ultimo.

SI FINGE AMICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Gli agenti si sono avvicinati per controllarlo e il ladro è quindi è corso ai ripari: si è immediatamente seduto a lato passeggero e, alla richiesta di spiegazioni, ha riferito di essere in attesa del proprietario del veicolo, suo amico. Peccato che quest’ultimo, proprio in quel momento, si è affacciato al balcone della sua abitazione chiedendo agli operatori cosa stessa accadendo. Il marocchino è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.