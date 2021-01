Tenta di rubare una bicicletta: sorpreso dal proprietario, lo aggredisce. Arrestato

E' accaduto ieri notte in via Scarlatti: l'uomo, 32enne marocchino, era uscito dal carcere appena due giorni prima

Ha tentato di rubare una bicicletta in piena notte in via Scarlatti, a Torino, ma è stato scoperto dal proprietario. Il ladro, sorpreso, ha quindi tentato di aggredirlo, colpendolo con calci e pugni: non è riuscito nel suo intento ed è stato quindi fermato ed arrestato dalla Polizia.

COLTO SUL FATTO

E’ accaduto nella notte di ieri: il proprietario della bici stava dormendo nella sua camera da letto, quando ha sentito dei rumori provenire dal cortile interno del palazzo. Affacciatosi alla finestra, ha fatto la scoperta: un uomo era intento a forzare il lucchetto che assicura la sua bicicletta alla ringhiera.

AGGREDITO DAL MALVIVENTE

Il proprietario della bici scende immediatamente con una torcia, avvicinandosi allo sconosciuto. Il malvivente gli si scaglia quindi violentemente addosso, tanto da farlo rovinare per terra. L’arrivo dei poliziotti del Comm.to Centro mette fine alla violenza. L’autore del fatto è un 32enne marocchino con numerosi precedenti di polizia, uscito dal carcere proprio la mattina del 13 Gennaio, a seguito del suo arresto, due giorni prima, per un furto. Verrà arrestato nuovamente, questa volta per tentata rapina impropria.