Tenta un furto e si ferisce: arrestato 33enne macedone

E’ appena passata l’una e mezza di mercoledì notte, quando una squadra volante della Polizia giunge presso la fermata del tram 4 di corso Turati angolo corso Rosselli per la presenza a bordo del mezzo di una persona ferita. Si tratta di una persona riversa per terra con una copiosa fuoriuscita di sangue dalla gamba destra. Alle domande degli agenti, però, l’uomo non dava alcuna spiegazione plausibile in merito alla lesione patita. Ma, grazie alle testimonianze dei presenti, è stato possibile effettuare una ricostruzione.

FERITO NEL TENTATIVO DI ENTRARE IN UN NEGOZIO

Lo straniero, un cittadino macedone di 33 anni con precedenti di polizia, era salito sul tram ad una delle fermate di via Sacchi. Dalla fermata in poi, le sue tracce ematiche portavano fino ad un negozio di via Melchiorre Gioia. Lì i poliziotti hanno riscontrato la presenza della serranda elettrica alzata e il vetro della porta infranto, sul pavimento una pozza di sangue e grosse schegge di vetro, compatibili con la ferita. Le impronte delle scarpe rinvenute erano sovrapponibili a quelle del delinquente: l’uomo con ogni probabilità si era ferito nel tentativo di introdursi nell’esercizio. L’uomo è stato trasportato in ospedale ed arrestato per tentato furto aggravato.