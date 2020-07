I tentacoli della ‘ndrangheta in Canavese e Valle d’Aosta: voto di scambio e appalti incastrano i boss e i politici

In Tribunale a Torino tutti condannati per l’operazione “Geenna” dei carabinieri

La ‘ndrangheta esiste in Valle d’Aosta. La prima sentenza in Italia che accerta la presenza di una locale calabrese nella regione alpina è stata pronunciata ieri dal gup Alessandra Danieli a Torino. Sono dodici le condanne inflitte al processo “Geenna” (filone che si è svolto in abbreviato), di cui quattro per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Marco Fabrizio e Roberto Alex Di Donato, Francesco Mammoliti, Bruno Nirta sono stati condannati per il reato di 416 bis a pene tra i 12 anni e otto mesi (Nirta) e cinque anni e quattro mesi (Mammoliti e Roberto Alex Di Donato). Secondo l’accusa avrebbero fatto parte della locale di ‘ndrangheta sgominata dai carabinieri, coordinati dalla Dda, il 23 gennaio 2019. L’inchiesta è stata condotta dai pm Stefano Castellani e Valerio Longi, che avevano scoperto ruoli, riti di affiliazione e dinamiche tipiche delle ‘ndrine calabresi.

