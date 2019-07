Tentano di svaligiare due appartamenti: intercettati dalla polizia

Colpi falliti in via Peschiera e via Scalenghe

Avevano tentato due colpi in pochi minuti, in due appartamenti posti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Si tratta di due ragazzi di etnia Rom di cui uno minorenne. I due sono stati notati giovedì pomeriggio mentre tentavano di aprire le porte di due abitazioni, una situato in corso Peschiera e l’altra in via Scalenghe.

INTERCETTATI DALLA POLIZIA

Grazie alla loro dettagliata descrizione, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti immediatamente ad intercettarli. I ragazzi sono stati trovati in possesso di due cacciaviti e una lastra in plastica rigida, normalmente utilizzata per forzare le porte delle case.

UNO ARRESTATO, L’ALTRO INDAGATO

Il 18enne, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione mentre il minorenne è stato indagato in stato di libertà per il medesimo reato.