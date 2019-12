Tentano il furto all’Ipercoop, incastrati dalle telecamere di sicurezza del supermercato

Nei guai due ragazzi di 20 e 21 anni. Avevano provato a rubare prodotti per 152 euro. In particolare: cuffie wireless, power bank e cavetti usb

Torino, colpo "maldestro" in via Livorno

Sono entrati all’Ipercoop di via Livorno, a Torino, e, una volta dentro, hanno provato a rubare prodotti per 152 euro. In particolare: due paia di cuffie wireless, due power bank e due cavetti usb. Le telecamere del supermercato, tuttavia, hanno ripreso tutto. E per i due mancati ladri, una coppia di ragazzi italiani, di 20 e 21 anni, è scattato l’arresto per tentato furto aggravato.

BLOCCATI DAGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

I due giovani avevano tolto i prodotti elettronici dalle loro confezioni, abbandonate poi su altri scaffali, e li avevano nascosti tra i propri vestiti. Poi si erano presentati alla cassa chiedendo di pagare solo due bevande. Gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale avevano però notato tutta la scena e avevano avvisato la guardia giurata.

LA PERQUISIZIONE DEI POLIZIOTTI

A quel punto la coppia di ragazzi è stata smascherata e accompagnata negli uffici dell’Ipercoop. Qui è scattata la perquisizione da parte dei poliziotti del commissariato San Donato, nel frattempo allertati, che ha consentito di recuperare gli oggetti trafugati.