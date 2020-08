Tentano la truffa del gas ma l’anziana non abbocca: un arresto a Torino. Complici in fuga

Terzetto intercettato in via Renier a Borgo San Paolo

Un uomo è stato arrestato dagli agenti a Torino ed altri due sono ricercati: tutti sono accusati di aver tentata una truffa ai danni di una anziana. Gli agenti in pattuglia in via Renier, a Borgo San Paolo, si sono insospettiti quando hanno visto un’automobile con a bordo due uomini. Sono intervenuti quando hanno visto unirsi ai due un terzo uomo, uscito frettolosamente da un portone, con indosso gli abiti da lavoro tipici dei tecnici del gas.

L’ANZIANA NON AVEVA ABBOCCATO

Alla vista dei poliziotti, uno dei tre si è scagliato contro di loro consentendo così la fuga degli altri due. Secondo quanto è stato ricostruito, il finto tecnico del gas era riuscito ad entrare in un appartamento di un’anziana signora che però non era caduta nella truffa.

IL MATERIALE SEQUESTRATO DAGLI AGENTI

Durante la perquisizione del veicolo sono stati ritrovati due radiotrasmittenti di piccole dimensioni, guanti da lavoro, l’avviso di una nota società del gas e uno strumento elettronico – materiale che veniva utilizzato per le truffe – e due targhe automobilistiche false.