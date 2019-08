Tentano di portar via il bancomat, i carabinieri sparano per fermarli

Volevano portarsi via il bancomat e sono rimasti a bocca asciutta. Ma alla fine possono essere contenti visto che per loro poteva finire molto peggio, dato che i carabinieri per fermarli hanno anche esploso un colpo di pistola.

Tutto è cominciato alle 2 di ieri notte in piazza XXV Aprile a Piscina, quando i malviventi – una banda composta da tre persone – hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale Unicredit. Uno sportello “sfortunato” visto che negli ultimi anni è stato assaltato in più occasioni dai ladri. Niente chiavi duplicate o combinazioni “soffiate” da qualche talpa: questa volta, i banditi hanno optato per la forza bruta. Sul posto sono arrivati direttamente con un carro attrezzi, rubato poco prima, con il quale hanno cercato di agganciare e smurare la cassa, dopo aver segato la serranda. Forse i ladri contavano sul fatto che la zona fosse deserta a causa delle vacanze estive ma in realtà qualcuno rimasto a casa c’era e il gran rumore provocato dal tentativo di smurare lo sportello non poteva che essere sentito distintamente anche a distanza di decine di metri. Dai palazzi vicini sono quindi partite le chiamate al 112 e sul posto, nel giro di pochi minuti, è arrivata una gazzella dei carabinieri di Cumiana.

Alla vista dei militari, i ladri hanno abbandonato i propri propositi, lasciando sul posto sia il bancomat che il carro attrezzi e sono saliti a bordo di un’auto, una Fiat Punto anch’essa rubata, che avevano già portato sul posto proprio in vista della fuga. Ne è nato così un lungo inseguimento finito a Cumiana, in una strada isolata e buia, circondata dai campi. Qui uno dei carabinieri ha notato che i tre stavano puntando verso di loro degli oggetti che avevano tutta l’apparenza di essere fucili e quindi ha esploso un colpo della pistola di ordinanza in direzione dei pneumatici anteriori della Punto. Nonostante l’esplosione della gomma, l’auto è riuscita a percorrere ancora un chilometro arrestandosi poi all’improvviso nei campi. I tre banditi sono quindi scesi e sono riusciti a far perdere le proprie tracce a piedi nei boschi vicini. Ora i carabinieri esamineranno con attenzione le riprese delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza che contengano elementi utili a identificare i tre malviventi.