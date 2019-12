Tentano di rubare due bottiglie di vino in un supermercato di Madonna di Campagna: arrestati

Sono entrati in un supermercato di via Stradella, zona Madonna di Campagna, e dopo essersi aggirati per qualche minuto tra gli scaffali si sono diretti all’uscita. Il vigilantes in servizio presso l’esercizio commerciale, però, ha notato che i due individui, nel camminare, portavano una mano al basso ventre come a voler sorreggere qualcosa.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 di lunedì sera e ha portato all’arresto di entrambi, accusati di rapina aggravata. I due, di nazionalità marocchina, in un primo momento hanno negato di avere addosso qualcosa, per poi tirare fuori una bottiglia di vino rosso e una di vino liquoroso.

È stato in questo frangente che un dipendente del supermercato ha allertato gli agenti della polizia di stato. I due malviventi hanno tentato la fuga, sventata dal vigilantes che è riuscito a frapporsi tra loro e l’uscita, e sono stati poi presi in consegna dai poliziotti che li hanno sottoposti a fermo.