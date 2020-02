Tentano di rubare un camper da usare come dormitorio: 5 arresti, una denuncia

Caos nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera Milano: sei ragazzi magrebini, tra i 17 e i 30 anni, hanno tentato di rubare un camper da un parcheggio in via Cuneo a Torino. I malviventi, tutti senza fissa dimora, sono stati arrestati, tranne il minorenne, denunciato.

RUBATO ANCHE UN CELLULARE

Gli agenti, i carabinieri della stazione Borgo Dora, sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario del veicolo: i fermati avrebbero voluto utilizzarlo come dormitorio. Uno degli arrestati, inoltre, è stato trovato in possesso di un cellulare, rubato ad una ragazza italiana di Ciriè qualche giorno fa: per lui anche una denuncia per ricettazione. Il telefono è stato restituito alla proprietaria.