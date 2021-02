Tentano scippo in strada, poi aggrediscono i poliziotti: due algerini in manette

Hanno prima tentato uno scippo in strada ai danni di una donna, ferma davanti alla vetrina di un negozio. Fallito il furto, i due si sono dati alla fuga ma sono stati fermati dagli agenti di Polizia.

E’ accaduto intorno alle 18.30 di ieri in via Roma: la vittima, accortasi subito del tentativo di furto, ha urlato spaventata, provocando così la fuga dei malfattori. Una coppia, che nel frattempo aveva assistito alla scena, ha allertato il 112 fornendo una descrizione dei fuggitivi e la loro direzione. Poco dopo la pattuglia del commissariato Centro rintraccia i due uomini, cittadini algerini di 23 e 29 anni, all’interno dei giardini Sambuy. Sottoposti a perquisizione, il 23enne viene trovato anche in possesso di alcune pastiglie di Rivotril, detenute senza prescrizione medica. I due stranieri vengono accompagnati presso gli uffici del commissariato.

Nel corso degli accertamenti entrambi manifestano un comportamento ostile nei confronti degli operatori, proferendo loro svariati insulti e minacce e colpendo con calci e pugni gli infissi della stanza. La resistenza posta in essere fino a quel momento si traduce improvvisamente in una violenta aggressione, messa in atto dal 29enne, ai danni di un agente di Polizia, che dopo essere stato colpito con un pugno sulla tempia, viene afferrato per il collo. Dopo alcuni istanti l’operatore riesce a liberarsi dalla presa dell’algerino, poi definitivamente bloccato da personale accorso in ausilio. Il poliziotto, in seguito medicato, verrà dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Gli stranieri, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per tentato furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, il 29enne è stato denunciato per oltraggio, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato mentre l’algerino ventitreenne è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio e inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio Nazionale, emesso a gennaio dello scorso anno.