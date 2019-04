Tentata estorsione da 100.000 euro: 3 arresti a Torino

Aveva tentato una causa civile per ottenere il pagamento di centomila euro da una società per la quale aveva svolto un lavoro di restauro di un immobile.

Quando il tribunale ha respinto la sua richiesta, l’imprenditore di origine calabrese, titolare di un’impresa edile, ha deciso di utilizzare “altri metodi”. Si è così rivolto a due uomini, anch’essi calabresi e con precedenti penali, per riscuotere il denaro in maniera violenta. Nei giorni scorsi i tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri e dovranno rispondere di tentata estorsione aggravata in concorso.