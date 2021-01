Tentata rivolta in carcere a Cuneo. Beneduci (Osapp): “Situazione intollerabile”

Caos nella notte del 27 dicembre nel carcere di Cuneo, dove la Polizia Penitenziaria ha dovuto sedare, con l’uso della forza, un tentativo di rivolta di due detenuti.

L’EPISODIO

Responsabili uno straniero ed un italiano, che hanno distrutto completamente una camera di pernottamento, rendendola inagibile, invitando poi gli altri a fare lo stesso, senza raccogliere però adesioni. I due, inoltre, erano stati protagonisti già nello scorso marzo, a Modena.

BENEDUCI (OSAPP): “PERSONALE STANCO DI INVETTIVE GRATUITE”

Il segretario generale Osapp, Leo Beneduci, ha parlato in seguito all’episodio: “Il problema del carcere di Cuneo è divenuto serio ed incontrollato. I detenuti hanno probabilmente percepito una grande falla nel sistema ed hanno ben capito che gli agenti non hanno difese né tutele in nessuna condizione. Il personale è stanco di subire invettive gratuite da parte di detenuti che sembrerebbero agire in tale modo perché certi di restare impuniti. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare prenda avvio e segua il suo corso, affinché i detenuti comprendano il dovere di rispettare le regole interne”.

“SITUAZIONE INTOLLERABILE”

“La situazione è intollerabile – ha aggiunto Beneduci -, non può più tardare la messa in atto di un energico intervento agito da parte dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, che a livello regionale è al corrente della grave situazione vigente nel carcere di Cuneo, dove il personale ormai allo stremo delle forze è esausto”.