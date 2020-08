Tentato furto in casa: ladro messo in fuga da mamma Rosboch

Ha trovato il ladro proprio nell’orto che Gloria coltivava con amore e con lo stesso coraggio con il quale ha affrontato prima i giorni delle ricerche di sua figlia e poi il processo per il suo omicidio, l’ha messo in fuga. L’età, 81 anni, non ha tolto lo spirito combattivo a Marisa Mores. L’anziana è la madre di Gloria Rosboch, la professoressa che 4 anni fa è stata prima raggirata e poi uccisa da Gabriele Defilippi e Roberto Obert.

Marisa e il marito, Ettore Rosboch, 88 anni, non hanno mai lasciato la villetta di Castellamonte in cui Gloria ha trascorso buona parte dei suoi 49 anni di vita. La camera in cui leggeva i suoi amati libri e correggeva i compiti dei suoi allievi, il salotto in cui guardava il telegiornale con i genitori e il giardino in cui era solita trascorrere le sue ore libere.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI