Tentato furto d’auto, coppia arrestata a Torino

Un uomo di 42 anni e una donna di 26, con precedenti, colti sul fatto in via Ponchielli

Hanno tentato di rubare un’auto in via Ponchielli, a Torino, e per questo motivo sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante, dopo che un addetto alla vigilanza li aveva colti sul fatto.

Protagonista della vicenda una coppia di cittadini italiani, un uomo di 42 anni e una donna di 26, entrambi con precedenti di polizia. L’accusa nei loro confronti è quella di tentato furto.

I due sono stati notati dall’addetto alla vigilanza mentre infrangevano i vetri di un’auto in sosta, una Ford Kuga, risultata poi danneggiata. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, l’uomo aveva con sé arnesi atti allo scasso.