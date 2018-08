Tentato stupro, convalidato il fermo del maniaco delle Vallere

Convalidato il fermo dell’uomo di 28 anni originario del Ghana accusato di aver tentato di consumare violenza, lunedì scorso, nei confronti di una 44enne che stava facendo jogging nel parco delle Vallere di Moncalieri.

Il legale del giovane, l’avvocato Alice Abena, ha affermato che “il gip del tribunale di Torino ha riconosciuto che per gli indizi a suo carico e la mancanza di un domicilio – l’uomo dorme all’ex Moi ed è in Italia dal 2011 – non è stato possibile applicare un’altra misura cautelare”.

Ieri, durante l’udienza di convalida, il 28enne aveva fatto scena muta evitando di rispondere alle domande degli inquirenti. Nei suoi confronti pende anche un’altra accusa di violenza sessuale, relativa a una tentata aggressione avvenuta sabato scorso al parco Colonnetti.