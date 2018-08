Tentato stupro nel parco, alle Vallere carabinieri in borghese per proteggere i podisti [LE FOTO]

Dopo il tentato stupro nel parco delle Vallere, cresce l’allarme nelle aree verdi del Torinese. Ecco, allora, il piano dei carabinieri per rendere i parchi più sicuri: “Abbiamo deciso di indossare le scarpe da corsa e la tuta e di correre insieme alle persone che vogliono usufruire degli spazi verdi della città”.

Sono le parole del tenente Alessandro Faedo della compagnia di Moncalieri, che fanno seguito all’arresto di un 28enne ghanese per l’aggressione a una 44enne che faceva jogging (la donna è stata salvata da un passante).

“Da circa tre mesi – spiega – stato attivato un servizio alle Vallere per evitare aggressioni alle persone che corrono e passeggiano. Vi partecipano militari in borghese, a piedi e in motocicletta, e pattuglie in divisa, posizionate all’esterno del parco e in contatto con i colleghi all’interno. Il servizio, che ha dato ottimi risultati, potrebbe essere esteso ad altri parchi”.