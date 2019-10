Teologia al pub, per parlare di fede e vita con i giovani

Il “pub teologico“. Per parlare di fede e delle grandi questioni della vita. E’ la nuova iniziativa lanciata a Torino dalla Pastorale Universitaria per il percorso di catechesi e di approfondimento che, per una volta, esce dalle consuete mura mettendosi in ascolto di quello che Papa Francesco ha chiesto nell’esortazione apostolica “Christus Vivit” dove il Pontefice ha invitato a non restare chiusi “nei nostri ambienti” per tendere la mano a tutti i giovani “testimoniando l’amore del Signore”.

PRIMO APPUNTAMENTO IN PIAZZA ARBARELLO

“Di qui l’idea di uscire ed incontrare, parlando seriamente di fede, i giovani e non solo nei pub della nostra città”. Il format è semplice: mezz’ora di introduzione condotta da un adulto – prete, suora, religioso, coppia – ed un giovane su di un tema preciso. Primo appuntamento, per “parlare di Fede”, martedì 29 ottobre, dalle 20,45, al pub Macgillycuddy’s di piazza Arbarello, nel centro di Torino.