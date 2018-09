Teresa Di Bari – «Aperti da 36 anni Per i nostri clienti siamo di famiglia…»

I negozi di quartiere rappresentano una risorsa insostituibile nell’economia e nella vita cittadina e quello messo in piedi da Teresa Di Bari lo è a tutti gli effetti. La sua attività di alimentari ha aperto 36 anni fa e da allora è sempre rimasta in via Ricotti 1, a due passi dai Giardini Reali. Oggi come allora la stessa qualità, ma non solo:

«Molti clienti ormai mi considerano come una di famiglia, è l’approccio che ho da sempre con loro e tornano anche perché affezionati».

E in negozio è un giro d’Italia dei sapori da portare a casa: pane tipico di Altamura, mozzarelle di bufala campana, focacce e taralli, olio extravergine pugliese, salumi tipici di varie zone d’Italia come la Lucanina, pasticceria secca, biscotti artigianali, grissini alle olive e alle noci, cartellate, prodotti surgelato e molto altro.

Il negozio è aperto da lunedì a sabato con orario 8.30-13.30, 16-20.

Contatti: 011.4360090.