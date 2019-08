Tereze Kalman, vacanze bollenti in Costiera

Una splendida modella in uno splendido contesto: per le sue infinite vacanze Tereze Kalman ha scelto l‘Italia, in particolare la Costiera Amalfitana. Da un mese la giovane indossatrice originaria di Riga, in Lettonia, incanta col suo fisico da urlo tra le acque e le spiagge campane.

Capri, Amalfi, Positano: sono queste le location che la splendida bellezza baltica ha scelto per il suo meritato riposo e diletto estivo. Del resto, quando si è amiche di Dan Bilzerian, il miliardario americano amante degli yacht e delle belle donne, non ci sono neppure problemi per saldare il conto.

Tra una passeggiata in barca, un tuffo in spiaggia, un viaggio in mezzo ai Faraglioni e una camminata tra le stradine e le boutique di Positano, l’estate di Tereze scorre via serena e felice, come documentano gli scatti roventi postati con orgoglio su Instagram.