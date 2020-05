Terminati i reagenti per i tamponi: «Insignificanti 2mila ogni giorno»

Anaao contesta i dati della Regione: «Su 4mila test solo la metà per la prevenzione»

Alla fine c’è qualcuno che protesta e che mette in dubbio la credibilità di parte dei dati che l’Unità di crisi diffonde ogni sera. Il dato definito «non credibile», è quello che riguarda il numero dei tamponi che quotidianamente vengono somministrati. Numeri che lasciano perplessi e che pongono interrogativi, gli stessi che nei giorni scorsi questo giornale aveva sottolineato. A chiedere chiarimenti è l’Anaao, il sindacato dei medici ospedalieri, e lo fa attraverso il segretario regionale Chiara Rivetti che ha denunciato: «In Piemonte il numero dei tamponi di martedì, 12 maggio, era di nuovo in calo: 4.288, il dato più basso dell’ultima settimana. Dunque non è assolutamente chiaro da dove derivi la media di 7.700 tamponi al giorno dichiarata dalla Regione Piemonte». L’analisi di Anaao si fonda sulle proiezioni e sugli studi del professor Alessandro Ferretti, fisico e matematico dell’Università di Torino, che analizza quotidianamente i numeri diffusi dall’Unità di crisi e da altrettanti studi della Fondazione Hume del sociologo torinese Luca Ricolfi.

