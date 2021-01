Terremoto in Croazia, da Torino parte raccolta di beni di prima necessità

L'associazione "Fahrenheit 451" raccoglierà acqua, prodotti per l'igiene e cibo in scatola da destinare alle zone più colpite dal sisma

Aiuti per chi ha subito il terremoto in Croazia, la solidarietà parte proprio da Torino. L’associazione di volontariato Fahrenheit 451 – Piemonte in collaborazione con Solidaritè Identitès onlus hanno lanciato una raccolta sul territorio torinese. Tutte le donazioni verranno portate in Croazia, direttamente nei paesi più colpiti dal terremoto, tra l’8 e il 9 gennaio 2021.

“Abbiamo dei contatti in loco che ci raccontano di situazioni disastrose nei paesi più piccoli e sperduti – commenta l’associazione in una nota -. Per questo motivo abbiamo deciso di muoverci da Torino per dare una mano a quelle famiglie. Abbiamo delle amicizie croate in loco che ci guideranno e aiuteranno nella distribuzione e a raggiungere i paesi più bisognosi, oltre che con la lingua.”

“La nostra raccolta prevede in primis il recupero di cibo non deperibile, ma anche di materiale di primo soccorso (guanti, garze, cerotti, medicinali senza ricetta) e acqua – conclude la nota dei volontari -. Con un video e materiale fotografico testimonieremo il tutto e faremo vedere gli aiuti in loco, non dimentichiamoci che in quei luoghi ci sono anche tanti italiani o nipoti di nostri avi”.