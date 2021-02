Terribile incidente in provincia di Vercelli: due bimbe in gravi condizioni

Per le due bambine è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso ed ora sono in condizioni disperate al Regina Margherita di Torino

Grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 sulla provinciale 11, al chilometro 47 all’altezza dell’incrocio per Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli: due bambine di 3 e 6 anni sono state portate in ospedale in gravissime condizioni.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo lo scontro tra le due vetture, una Mercedes e una Fiat Punto, la prima, su cui viaggiava un uomo, è finita in mezzo a un campo dopo essersi ribaltata; la seconda, in cui viaggiavano una donna con le sue due figlie, ha concluso la sua corsa in un fosso, quasi distrutta. Per le due bambine è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso ed ora sono in condizioni disperate al Regina Margherita di Torino.