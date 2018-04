Terrore al luna park: tre ragazze bloccate sotto la grandine a venti metri d’altezza

Sono stati momenti di vero terrore quelli vissuti in piazza “Terzo Alpini” di Pinerolo – dove in questi giorni c’è il luna park – da un trio di ragazze, rimaste bloccate, a 20 metri d’altezza, sopra la giostra “Booster“, mentre su di loro si abbatteva una violenta grandinata. Le loro urla di spavento si sono sentite in tutta la zona circostante.

QUASI UN MINUTO BLOCCATE IN QUELLA POSIZIONE

Le malcapitate sono rimaste quasi un minuto in quella scomoda posizione, come documentato nel video pubblicato dal giornale online “La Voce pinerolese”. Solo (si fa per dire) il tempo sufficiente per inzupparsi di acqua e consentire al giostraio di far scendere altri ragazzi rimasti fermi alla base della giostra.

RIPORTATE A TERRA SANE E SALVE

Alla fine anche loro sono state riportate a terra, sane e salve. In molti, tuttavia, si sono chiesti per quale motivo la giostra funzionasse nonostante il maltempo.