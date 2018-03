Terrorismo, Halili non risponde al gip. Il legale: “E’ frastornato”

Interrogatorio di garanzia, oggi a Torino, per il giovane di origini marocchine arrestato per apologia dello Stato Islamico: il 23enne si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Elmahdi Halili, il 23enne italiano di origini marocchine arrestato ieri dalla Digos di Torino con l’ausilio del servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno dell’Ucigos, per apologia dello Stato Islamico.

IL GIOVANE NON RISPONDE AL GIP

Halili, assistito dall’avvocato Enrico Bucci, oggi è comparso davanti al gip Ambra Cerabona per l’interrogatorio di garanzia. Il giovane non ha detto nulla, è apparso tranquillo ma allo stesso tempo provato dalla detenzione in isolamento nel carcere delle Vallette.

NON VUOLE ESSERE DETENUTO IN ISOLAMENTO

Il suo legale lo ha definito “frastornato”. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe manifestato il desiderio di non essere più detenuto in isolamento. “Valuteremo nei prossimi giorni se fare richiesta di riesame dell’ordinanza, abbiamo dieci giorni di tempo a decorrere da oggi”, ha spiegato l’avvocato