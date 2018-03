Terrorista Isis arrestato a Torino. La sorellina disperata: “Giurò che non l’avrebbe più fatto”

“Giurò che non l’avrebbe più fatto. E invece siamo di nuovo in questa situazione”. A parlare è la sorella minorenne di Elmahdi Halili, l’uomo arrestato questa mattina Laznzo dagli agenti della Digos, dove il ragazzo abitava con la famiglia.

La piccola dopo il blitz di questa mattina era a dir poco disperata, con il padre che ha inveito con forza contro il figlio.

L’EX INSEGNANTE. Parole significative anche da Ernestina Assalto, sindaca di Lanzo ed ex insegnante di Elmahdi Halili. “Questa storia fa paura per una comunità piccola come la nostra (il paese conta 5 mila persone). Me lo ricordo seduto nel banco di scuola alle medie. Era un ragazzo introverso e per questa cosa che è avvenuta sono sorpresa e dispiaciuta. Se è tutto vero vuol dire che nella nostra realtà evidentemente non aveva trovato una corrispondenza, non era riuscito a integrarsi, non la sentiva come casa sua”.