Terrorizzava gli ospiti di una casa famiglia di Bussoleno: arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver organizzato e messo in atto rapine, furti e violenze ai danni di alcuni ospiti di una casa famiglia per adulti di Bussoleno, in cui egli stesso abitava.

I militari, allertati dagli assistenti sociali, lo hanno fermato per rapina, maltrattamento ed estorsione, reati che il giovane avrebbe messo in atto da diversi mesi, fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo per i residenti nella struttura.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il 24enne minacciava di morte altri ragazzi, sequestrava i loro cellulari e bancomat, arrivava a sindacare e a gestire le terapie farmacologiche per i pazienti affetti da disturbi di natura psichiatrica.

L’episodio più grave alcuni giorni fa, quando ha ferito un ospite alle gambe colpendolo con una cintura e ha spintonato un giovane contro una vetrata rompendogli il naso, provocandogli complicazioni neurologiche per rubargli il telefono.