L'auto è appoggiata a 45 gradi su una vettura in sosta e la moglie telefona al marito per dargli la notizia

“Tesoro, ho fatto un incidente con la macchina nuova. Giusto un graffietto al paraurti”. Peccato non sia proprio così, visto che l’auto è letteralmente appoggiata a 45 gradi su un’altra vettura in sosta. Ma come ha fatto?