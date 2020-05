Test medici al “J Medical”: la Juve prepara la Fase 2

Per CR7 quattordici giorni di quarantena prima del via

La temperatura non era estiva ma quasi. L’atmosfera, idem. Sicuramente, vista l’emergenza sanitaria, mancava la spensieratezza in quei giocatori che ieri sono stati i primi a rimettere in moto la macchina bianconera, a quasi due mesi dalla sospensione del campionato dell’11 marzo scorso. Una macchina che piano piano sta cercando di accendere i motori, in attesa di sapere che cosa ne sarà del campionato sospeso e di conseguenza della stagione 2019/2020

AL J MEDICAL

Scene da ritiro estivo dicevamo: sì, perché da ieri, sono cominciati al “J Medical” i test medici sui calciatori bianconeri che non si sono mai praticamente mossi da Torino durante questa quarantena. Test in vista della ripresa degli allenamenti. Nella struttura sanitaria di proprietà della Vecchia Signora, ieri, sono arrivati i primi calciatori per sottoporsi ai tamponi per la ricerca del coronavirus e per le visite mediche di rito prima del ritorno agli allenamenti in campo.

