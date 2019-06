Tetraplegico per un incidente stradale recupera l’uso delle mani con un intervento rivoluzionario

Tecnica innovativa eseguita per la prima volta in Italia al Cto di Torino: sono stati ricollegati i nervi sani ad altri non più funzionanti

Grazie ad una tecnica innovativa, praticata per la prima volta in Italia, un ex pasticciere 52enne tetraplegico, potrà recuperare la funzione delle mani, persa a causa di un incidente d’auto. L’intervento, eseguito in pochi centri al mondo, è stato realizzato all’ospedale Cto della Città della Salute di Torino.

LESIONE BYPASSATA CHIRURGICAMENTE

La rivoluzionaria operazione chirurgica, durata circa tre ore e mezza, ed eseguita, su entrambi gli arti superiori, da Bruno Battiston, Diego Garbossa, Paolo Titolo e Andrea Lavorato, ha praticamente consentito di bypassare la lesione del midollo spinale (completa) riportata dall’uomo a livello cervicale (lesione che, oltre al deficit completo degli arti inferiori, gli aveva anche provocato l’impossibilità di aprire e chiudere le dita delle mani impedendogli, di fatto, di poter afferrare gli oggetti e di provvedere alla propria cura personale) ricollegando, come fossero dei fili elettrici, i nervi sani a nervi non più funzionanti.

REINNERVATI DISTRETTI MUSCOLARI

In questo modo, hanno spiegato i medici, è stato possibile reinnervare distretti muscolari altrimenti non recuperabili. Nei prossimi mesi il paziente sarà sottoposto a trattamenti fisioterapici.