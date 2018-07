Tetto di edificio pericolante, chiuso il centro storico di Cuorgné

Da questa mattina è inibito l’accesso al centro storico di Cuorgné, dopo che vigili del fuoco, carabinieri e tecnici del comune sono intervenuti in via Arduino per valutare la segnalazione di un residente relativa a un tetto pericolante.

I tecnici e gli addetti ai lavori hanno valutato il sussistere di un effettivo livello di pericolosità e il sindaco della cittadina del Torinese, Giuseppe Pezzetto, ha emesso un’ordinanza di chiusura.

Il provvedimento resterà in vigore fino a quando l’edificio non sarà sistemato. Lo stabile avrebbe dovuto essere sottoposto anni fa a un intervento di restyling ad opera dei suoi proprietari, dei privati, per il quale fu anche presentato un progetto che non è stato mai attuato.